Под суд пойдет организатор подпольного казино во Владимирской области. Следственными органами...

Под суд пойдет организатор подпольного казино во Владимирской области.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области установлено, что обвиняемый в мае 2023 года в одном из кафе Струнино незаконно разместил игровое оборудование и проводил азартные игры.Расследование проводилось при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России по Александровскому району, отметили в Следкоме.Следователем СК допрошены свидетели, осмотрено изъятое оборудование, которое исследовано экспертным путем. Собранные доказательства признаны достаточными для направления дела в суд, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com