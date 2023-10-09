Правительство Владимирской области предупреждает: до конца года жители должны перезаключить...
Правительство Владимирской области предупреждает: до конца года жители должны перезаключить договоры о техобслуживании газового оборудования
Вступили в силу изменения в закон о газоснабжении, в соответствии с которым договоры о техническом обслуживании газового оборудования, установленного в жилых домах и квартирах (ВКГО), необходимо не позднее 1 января 2024 года перезаключить по новой форме.
Это следует сделать строго с газораспределительной организацией, которая обслуживает сети на вашей территории.
Таких организаций, как уточняют в пресс-службе Правительства Владимирской области, всего пять:
АО «Газпром газораспределение Владимир»;
ООО «Региональные газовые системы»;
ЗАО «Радугаэнерго»;
ООО «Газ-Гарант»;
ООО «Газспецстрой».
Уточнить информацию о том, с какой именно организацией необходимо заключить договор, можно по телефонам 8-800-250-22-94 и 8 (4922) 40-20-40.
На заметку:
Ранее заключённые договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования многоквартирного дома (МКД) утрачивают силу с 1 января 2024 года на основании Федерального закона от 18 марта 2023 года № 71-ФЗ.
Министерство ЖКХ обращает внимание, что договоры о техническом обслуживании ВКГО в МКД, заключённые до 1 сентября 2023 года, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.
В пресс-службе Правительства Владимирской области поясняют:
Договоры о техническом обслуживании, заключённые собственниками индивидуальных жилых домов до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.
Договор необходимо заключить по утверждённой Минстроем России типовой форме (приказ Минстроя России от 29.05.2023 № 388/пр).
Важно:
В случае отсутствия перезаключённых договоров поставка газа потребителям будет приостановлена.
Фото: pxfuel.com