Правительство Владимирской области предупреждает: до конца года жители должны перезаключить...

Правительство Владимирской области предупреждает: до конца года жители должны перезаключить договоры о техобслуживании газового оборудованияВступили в силу изменения в закон о газоснабжении, в соответствии с которым договоры о техническом обслуживании газового оборудования, установленного в жилых домах и квартирах (ВКГО), необходимо не позднее 1 января 2024 года перезаключить по новой форме.Это следует сделать строго с газораспределительной организацией, которая обслуживает сети на вашей территории.Таких организаций, как уточняют в пресс-службе Правительства Владимирской области, всего пять:АО «Газпром газораспределение Владимир»;ООО «Региональные газовые системы»;ЗАО «Радугаэнерго»;ООО «Газ-Гарант»;ООО «Газспецстрой».Уточнить информацию о том, с какой именно организацией необходимо заключить договор, можно по телефонам 8-800-250-22-94 и 8 (4922) 40-20-40.На заметку:Ранее заключённые договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования многоквартирного дома (МКД) утрачивают силу с 1 января 2024 года на основании Федерального закона от 18 марта 2023 года № 71-ФЗ.Министерство ЖКХ обращает внимание, что договоры о техническом обслуживании ВКГО в МКД, заключённые до 1 сентября 2023 года, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.В пресс-службе Правительства Владимирской области поясняют:Договоры о техническом обслуживании, заключённые собственниками индивидуальных жилых домов до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.Договор необходимо заключить по утверждённой Минстроем России типовой форме (приказ Минстроя России от 29.05.2023 № 388/пр).Важно:В случае отсутствия перезаключённых договоров поставка газа потребителям будет приостановлена.Фото: pxfuel.com