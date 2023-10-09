Журналист опубликовала пост, который произвел бурную реакцию среди подписчиков.

Журналист опубликовала пост, который произвел бурную реакцию среди подписчиков.Супруга Константина Богомолова является одной из самых известных и обсуждаемых личностей в российском шоу-бизнесе. Свою популярность артистка получила после того, как стала ведущей нашумевшей передачи "Дом-2" на ТНТ. А сейчас Ксения Собчак строит карьеру журналиста.Экс-ведущая "Дом-2" всегда старается информировать подписчиков о происходящем в стране и в мире, публикуя последние новости в своем микроблоге. На днях предметом обсуждения стали случившиеся события в стране на ближнем Востоке. Она опубликовала пост, где решила поддержать народ, с которым у нее по венам течет якобы одна кровь. Так, Ксения Собчак признала Израиль своей второй Родиной."Важный символ происходящего сейчас на моей второй Родине", – написала журналистка.Поклонники поспешили отреагировать на данное заявление. Многие даже жестко прошлись по Ксении Собчак. Для них стало непонятно, почему вдруг Израиль стал для нее второй Родиной, ведь она там не жила и не родилась."Ваша первая Родина недоумевает – отчего вы сейчас таки не на второй?", – написала одна из подписчиц.Стоит отметить, что у журналистки есть израильский паспорт. Правда, многие поклонники убеждены, что получила она его не из-за любви к предкам, а лишь только ради личной выгоды. В прошлом году Ксений Собчак даже пересекала пешком границу с Литвой по нему.Ранее "Дни.ру" , за что россияне любят и ненавидят Ксению Собчак.