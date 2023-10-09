Ранее судимый житель Коврова получил реальный срок за пьяную езду на угнанном автомобиле. Житель...

Ранее судимый житель Коврова получил реальный срок за пьяную езду на угнанном автомобиле.Житель города Коврова, ранее судимый за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, признан виновным в угоне, сообщает пресс-служба Ковровского городского суда.В ночь с 8 на 9 января 2023 года мужчина находился в своей квартире, где распивал спиртное вместе со своим знакомым, который приехал к нему на авто.Позже обвиняемый в прихожей квартиры обнаружил ключи от машины приятеля и поехал кататься по городу, затем снова вернулся домой.Подсудимый вину признал полностью, но от дачи показаний отказался.Как итог: он приговорен к 1 году 10 месяцам тюрьмы и лишению прав (на 2 года, 1 месяц и 2 дня).Приговор суда не вступил в законную силу.Фото freepik.com