Молодые родители Владимирской области, испытывающие затруднения в выборе имени для новорождённого, могут воспользоваться услугой информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС».

Молодые родители Владимирской области, испытывающие затруднения в выборе имени для новорождённого, могут воспользоваться услугой информационно-аналитического портала . Об этом в своём телеграм-канале рассказала пресс-служба .С помощью уникального сервиса счастливые мамы и папы могут определить имя младенца по множеству параметров. В частности, программа учитывает пол малыша, его отчество и пожелания родителей. В результате ребёнок получит одно из 5000 внесённых в базу имён.В сообщении пресс-службы правительства Владимирской области подчёркивается, что на портале можно сгенерировать и абсолютно случайные имена: «Пробуйте и выбирайте!»