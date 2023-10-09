Два охотника пошли в лес на охоту. Целый день проходили, уставшие голодные злые, никого не подстрелились. Под вечер встретили зайца, целятся, стреляют и оба попадают. Теперь не знают как делить, уже чуть ли не до драки дело доходит. Тут один охотник предлагаем второму:
- Давай, сначала я тебе по яйцам ногой врежу, а потом ты мне, кто не заорет, тот
зайца себе берет.
Сказано сделано – первый второму как даст по яйцам, тот корчится, по земле валяется, прыгает, но ни звука не произнес, говорит:
- Ну теперь твоя очередь.
- Знаешь, бери лучше зайца.
еще анекдот!