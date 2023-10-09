Ссылку на новый сервис портала ЗАГС опубликовали в региональном правительстве. Сайт поможет определиться родителям, которые никак не могут подобрать имя будущему малышу. В основе программы

Ссылку на новый сервис портала ЗАГС опубликовали в региональном правительстве. Сайт поможет определиться родителям, которые никак не могут подобрать имя будущему малышу. В основе программы – пять тысяч реальных имен. Чтобы подобрать подходящее, сервис предлагает указать пол будущего ребенка и выбрать категорию – популярное имя или редкое. Кроме того, родители могут указать первую букву желаемого