«Ростелеком» автоматизировал прием запросов на горячей линии Российского Красного Креста.

«Ростелеком» автоматизировал прием запросов на горячей линии Российского Красного Креста. Установленный заказчику голосовой помощник обеспечивает решение до 80% типовых обращений без подключения оператора. Интеллектуальная информационная система работает по заданным сценариям и использует полностью российское программное обеспечение.Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Технологии искусственного интеллекта особенно ценят корпоративные клиенты, профессиональная деятельность которых предполагает высокую нагрузку на голосовые каналы коммуникаций с конечными потребителями. Использование виртуальных ассистентов помогает автоматизировать этот бизнес-процесс, существенно ускорить отклик на входящие вызовы. Кроме того, внедрение робота сокращает расходы на внутренние производственные процессы заказчика. Реализованное для Российского Красного Креста решение позволяет организации самостоятельно расширять применение ассистента, обеспечивает высокую эффективность работы в условиях динамически меняющейся нагрузки».Голосовой помощник создан на базе единой омниканальной платформы автоматизированной информационной системы «Виртуальный ассистент». Решение использует нейронные сети. С их помощью происходит непрерывное обучение робота новым акустическим и языковым моделям. Есть возможность разработки сценариев ведения разговоров и масштабирования системы.Андрей Феоктистов, советник исполнительного директора Российского Красного Креста по цифровизации:«Качественное и быстрое оказание помощи обратившимся к нам людям — важнейшая задача Российского Красного Креста. Голосовые технологии дают возможность сразу провести подробную консультацию и корректно ответить на типовые запросы. Это значительно облегчает работу наших специалистов, освобождает их для решения более сложных задач. Мы благодарны "Ростелекому” за совместный проект, который, конечно же, принесет пользу многим жителям нашей страны».Технология распознавания и синтеза речи обладает большим потенциалом возможностей для улучшения клиентского сервиса. Голосовой робот может работать в режиме многоканальности 24/7, поэтому справится с любой нагрузкой.Подробнее об услугах провайдера для корпоративных клиентов можно узнать на «Ростелекома».Реклама.