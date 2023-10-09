Съемочная группа ГТРК Владимир приняла участие в соревнованиях пожарных Вертикальный вызов....

Съемочная группа ГТРК "Владимир" приняла участие в соревнованиях пожарных "Вертикальный вызов"."Вертикальный вызов" брошен. Соревнования среди огнеборцев прошли во Владимире. Свои силы оценила и наша съемочная группа. Репортаж Федора Лалакина.Бежать вверх по лестнице в полной пожарной экипировке весом более 20 килограммов- дело в прямом смысле нелегкое. Но для спасателей- обычные рабочие будни. Участникам брошен "Вертикальный вызов". Добраться до 21 этажа как можно быстрее. Залог успеха- постоянное поддержание спортивной формы, говорят огнеборцы.Андрей Русаков, начальник караула пятой пожарно-спасательной части (о. Мурома):- Занимался очень активно спортом, прям очень активно, теперь конечно в силу возраста отошел, но спорт не бросаю: физкультура, легкие не мучительные тренировки они всегда держат в тонусе.Уже по традиции участие в состязаниях приняла съемочная группа "Вестей".Федор Лалакин. корреспондент:- Сначала все было хорошо, я взял быстрый темп и думал что сейчас также легко добегу до 21 этажа. Но как оказалось потом, ноги начали тяжелеть все тело немножко окаменело и сковывало движения и в какой то момент, я понял, что я в таком темпе точно не добегу и поэтому чуть его сбавил.Но добежать до конечной точки- полдела. Основная работа спасателей ждёт после, потому тратить все силы на подъем- дело рискованное.Александр Чунаев, оператор ГТРК "Владимир":- Просто перешел на средний темп и почти до самого конца его держал. Были у меня идеи по пути немножко остановится, сбавить передохнуть. Но еще дома я дал себе установку, что буду бежать за своего маленького сына, за свою жену. Подумал о них и это придало мне сил.Такой настрой помог оператору "Вестей" завоевать серебро среди журналистов. Результат Александра Чунаева- 2 минуты 37 секунд. Отставание от лидера- всего 8 секунд. Победителем среди пожарных стал Никита Андреев, сотрудник пожарно-спасательной части №53 города Владимира с результатом 2 минуты 39 секунд. Состязания- реальная возможность проверить свои силы и характер.Федор Лалакин, Александр ЧунаевВести-Владимир