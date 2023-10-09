Фронтмен группы Руки вверх прокомментировал внезапную смерть своего коллеги. Жуков сказал буквально пару фраз.

Фронтмен группы "Руки вверх" прокомментировал внезапную смерть своего коллеги. Жуков сказал буквально пару фраз.Сергей Жуков отреагировал на скоропостижную смерть музыканта из "Руки вверх" в интервью . Он сообщил, что все родственники и друзья Владимира Капырина пребываю в шоке от произошедшего."У нас все подавлены и в трауре", – сообщил Сергей. Также он уточнил, что лично будет общаться с отцом клавишника.Музыкант из группы "Руки вверх" Владимир Капырин был найден мертвым у себя в квартире в Кунцеве с пробитой головой, как сообщает . По некоторым данным, накануне у Капырина был конфликт с неизвестными людьми, ему поступали угрозы. Из квартиры Капырина пропали деньги и смартфон.В соответствии с проведенной судмедэкспертизой, у музыканта не обнаружили признаков насильственной смерти. Однако родственники умершего выразили сомнения в результатах экспертизы. Точная причина смерти устанавливается и будет озвучена позже.Владимир Капырин родился в семье музыкантов. До сотрудничества с Жуковым работал в нескольких музыкальных коллективах, а в последнее время гастролировал с ним в составе известной группы. По словам отца музыканта, у его сына были проблемы с алкоголем.Напомним, что информация о смерти музыканта из "Руки вверх" появилась восьмого октября. Об этом ранее "Дни.Ру".