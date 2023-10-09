Сетевой обзор: Что обсуждали пользователи соцсетей во Владимирской области. От лайка до репоста....

Сетевой обзор: Что обсуждали пользователи соцсетей во Владимирской области.От лайка до репоста. Чем запомнится минувшая неделя в сети? Что обсуждали пользователи? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный сетевой обзор. Я передаю слово моей коллеге Марии Платанюк.Привет с передовой, наш царь- пряник на выставке "Россия", кот ежу товарищ и поцелуй лосей. Яркое сетевое- в одном обзоре прямо сейчас.