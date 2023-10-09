Юрий Шевчук перенес инфаркт в сентябре. Музыкант будет проходить реабилитацию до конца года.
Юрий Шевчук перенес инфаркт в сентябре. Музыкант будет проходить реабилитацию до конца года.
Бессменный лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. По сообщениям СМИ, музыкант проходит стандартный курс реабилитации. Восстановлением здоровья он планирует заниматься до середины декабря, как сообщает информационное агентство .
Как выяснилось, до конца октября у группы ДДТ был запланирован гастрольный тур. Теперь его перенесли на начало следующего года, как пишет . Теперь график концертов выглядит так: 3 января группа выступит в Дубае, 6 января в Тель-Авиве, 10 января в Белграде, 11 мая в Лимассоле.
Напомним, что весной прошлого года Юрий Шевчук выступил с антивоенным обращением на концерте в Уфе. Также он рассказал о "своем" понимании Родины. В августе суд Уфы признал музыканта виновным по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии. Шевчука обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
В суде разъяснили, что данное решение в отношение музыканта было принято потому, что Юрий Шевчук обращался к своим фанатам с вопросами, которые могли вызывать сомнения в целях СВО, а также употреблял "негативные выражения" в адрес действующего Президента России Владимира Путина.
Этой весной концерты группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на май и июнь, были отменены и отложены на неопределенный срок.