Во вторник, 10 октября, в столице ожидается до +6 градусов. При этом стоит ожидать кратковременные дождями и, возможно, мокрый снег. Руководитель прогностического центра Метео Александр ..

Во вторник, 10 октября, в столице ожидается до +6 градусов. При этом стоит ожидать кратковременные дождями и, возможно, мокрый снег.Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что температура начнет повышаться буквально на глазах. Уже в четверг столбики термометров поднимутся до +15, передает . Специалист отметил, что это значения, которые превышают обычную для этого времени года климатическую норму.