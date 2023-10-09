Синоптики раскрыли жителям Владимирской области, сколько ждать прояснения и потепления.
Сегодня,...
Синоптики раскрыли жителям Владимирской области, сколько ждать прояснения и потепления.
Сегодня, по периферии уходящего на северо-восток циклона, в регион продолжат поступать массы влажного и холодного воздуха.
Поэтому во вторник, 10 октября, сохранится облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, днем он усилится, а ближе к вечеру ему на смену придет сильный дождь со снегом.
Надеяться на возвращение тепла и солнечного света пока что не стоит, предупредили специалисты.
Температура воздуха и днем и ночью будет оставаться одинаковой, максимум 2 градуса тепла.
Ветер умеренный, до 3,7 метра в секунду.
Атмосферное давление начнет расти, с 740 до 747 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
10 октября заканчивалась уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка уносит ключики от лета в далёкие края". Если в этот день случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.
Фото: https://www.pxfuel.com
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