Синоптики в прогнозе погоды для Владимирской области, сообщили сколько ждать прояснения и...

Синоптики в прогнозе погоды для Владимирской области, сообщили сколько ждать прояснения и потепления.Сегодня, по периферии уходящего на северо-восток циклона, в регион продолжат поступать массы влажного и холодного воздуха.Поэтому во вторник, 10 октября, сохранится облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, днем он усилится, а ближе к вечеру ему на смену придет сильный дождь со снегом.Надеяться на возвращение тепла и солнечного света пока что не стоит, предупредили специалисты.Температура воздуха и днем и ночью будет оставаться одинаковой, максимум 2 градуса тепла.Ветер умеренный, до 3,7 метра в секунду.Атмосферное давление начнет расти, с 740 до 747 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды10 октября заканчивалась уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка уносит ключики от лета в далёкие края". Если в этот день случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.Фото: https://www.pxfuel.com