Сморите Вести в 14.30: Хирург-доброволец продолжает спасать жизни наших бойцов на фронте.
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Сморите "Вести" в 14.30: Хирург-доброволец продолжает спасать жизни наших бойцов на фронте.
В поддержку Президента.
- Во Владимире состоялся патриотический автопробег. Его приурочили ко Дню Рождения Президента Владимира Путина.
Интернет-обзор
- Владимирский хирург-доброволец продолжает спасать жизни наших бойцов на фронте.
Это огонь!
- "Вертикальный вызов" - принят. Сотрудники ГТРК-Владимир приняли участие в соревнованиях МЧС.