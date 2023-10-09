Сморите Вести в 14.30: Хирург-доброволец продолжает спасать жизни наших бойцов на фронте. В...

Сморите "Вести" в 14.30: Хирург-доброволец продолжает спасать жизни наших бойцов на фронте.В поддержку Президента.- Во Владимире состоялся патриотический автопробег. Его приурочили ко Дню Рождения Президента Владимира Путина.Интернет-обзор- Владимирский хирург-доброволец продолжает спасать жизни наших бойцов на фронте.Это огонь!- "Вертикальный вызов" - принят. Сотрудники ГТРК-Владимир приняли участие в соревнованиях МЧС.