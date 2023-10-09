Стали известны адреса установки 28 дорожных камер дорожного наблюдения во Владимирской...
Стали известны адреса установки 28 дорожных камер дорожного наблюдения во Владимирской области.
Камеры установят на новых местах с 9 по 15 октября по адресам:
- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;
- Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики 11 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 7 км;
- Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;
- Северный обход Камешково 1 км;
- Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма 34 км;
- Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма 12 км;
- М-7 «Волга» 110 км;
- М-7 «Волга» 128 км;
- М-7 «Волга» 175 км;
- М-7 «Волга» 245 км;
- М-7 «Волга» 294 км;
- Бетонка – Черново 3 км;
- Муром – М-7 «Волга» 14 км;
- Владимир – Муром – Арзамас 68 км;
- Владимир – Муром – Арзамас 118 км;
- Владимир – Муром – Арзамас 19 км.
Фото: https://www.pxfuel.com