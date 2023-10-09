Стали известны адреса установки 28 дорожных камер дорожного наблюдения во Владимирской...

Стали известны адреса установки 28 дорожных камер дорожного наблюдения во Владимирской области.Камеры установят на новых местах с 9 по 15 октября по адресам:- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км;- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км;- Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;- Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики 11 км;- Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;- Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 7 км;- Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;- Северный обход Камешково 1 км;- Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма 34 км;- Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма 12 км;- М-7 «Волга» 110 км;- М-7 «Волга» 128 км;- М-7 «Волга» 175 км;- М-7 «Волга» 245 км;- М-7 «Волга» 294 км;- Бетонка – Черново 3 км;- Муром – М-7 «Волга» 14 км;- Владимир – Муром – Арзамас 68 км;- Владимир – Муром – Арзамас 118 км;- Владимир – Муром – Арзамас 19 км.Фото: https://www.pxfuel.com