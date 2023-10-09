Там с 6 по 8 октября прошел VII Слёт и Спартакиада студенческих отрядов ЦФО. Там встретились более 400 студентов из 18 регионов. Владимирскую область представляли 9 ребят, сообщает пресс-служба

Там с 6 по 8 октября прошел VII Слёт и Спартакиада студенческих отрядов ЦФО. Там встретились более 400 студентов из 18 регионов. Владимирскую область представляли 9 ребят, сообщает пресс-служба студенческих отрядов 33-его региона. Владимирцы из отряда «Бумеранг» заняли 3 место в общекомандном зачёте по армрестлингу. В личном зачете постарались Дмитрий Круглов – 2 место в