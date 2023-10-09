Ученики владимирской “Школы креативных индустрий” посетили центр для животных “Дорога Добра”. Ребят встретили волонтеры. Они рассказали историю создания этого места, а также

Ученики владимирской “Школы креативных индустрий” посетили центр для животных “Дорога Добра”. Ребят встретили волонтеры. Они рассказали историю создания этого места, а также почему важно помогать животным. Кинолог Рика Ханина занимается воспитанием собак. Волонтер рассказывает, сначала она работала в платных клиниках, а когда узнала про центр для животных – решила вступить в команду. Рика Ханина, кинолог