В Коврове Владимирской области продолжается ремонт дорог и тротуаров.

В Коврове Владимирской области продолжается ремонт дорог и тротуаров. В текущем году по муниципальной программе запланировано восстановить 25 объектов. Такую информацию сообщила пресс-служба .Так, на ткущий момент специалисты закончили работу на Кузнечной, Энгельса, Крупской и других ковровских улицах. Сегодня идёт ремонт проезжей части на Туманова.В мэрии отмечают, что объёмы восстановления напрямую зависят от бюджета и решения Совета народных депутатов.