С января по сентябрь 2023 года в отделах ЗАГС Владимирской области зарегистрировано 6390 новорождённых.

С января по сентябрь 2023 года в отделах ЗАГС Владимирской области зарегистрировано 6390 новорождённых. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила пресс-служба .Так, за девять месяцев во владимирских роддомах появились на свет 3085 девочек и 3305 мальчиков. Сразу в 53 счастливых семьях родились двойняшки.Наиболее распространёнными именами у младенцев стали Артём и Софья.Напомним, , что молодым родителям Владимирской области, у которых возникли затруднения в выборе имени для новорождённого, предложили воспользоваться услугой информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС». Уникальный сервис учитывает несколько параметров и даёт младенцу наиболее подходящее имя.