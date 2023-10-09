Его картины отличаются смешением стилей, буйством красок и фактурными мазками. В центре пропаганды ИЗО открылась выставка «Импрессионизм Константина Горбатова». В мажорных, солнечных

Его картины отличаются смешением стилей, буйством красок и фактурными мазками. В центре пропаганды ИЗО открылась выставка «Импрессионизм Константина Горбатова». В мажорных, солнечных работах, что свойственно импрессионистам, прослеживается и реалистичная манера написания, звучат отголоски постимпрессионизма и даже модерна. Как говорят искусствоведы, такое сочетание стилей уникально для художника начала 20 века. У живописца была своя трактовка отражения