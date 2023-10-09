В деревне Недюрево Владимирской области разваливается единственный мост, который связывает жителей...

В деревне Недюрево Владимирской области разваливается единственный мост, который связывает жителей с главной дорогой.Речь идёт про Киржачский район. Как сообщает пресс-служба Народного Фронта, более двух лет назад мост в деревне Недюрево был практически смыт паводковыми водами. Одна из двух несущих его опор просела более чем на метр.«Мост находится в аварийном состоянии. Службам медобслуживания зачастую бывает невозможно проехать на территорию правобережной части деревни Недюрево...» - рассказывает Анатолий Голубин, местный житель.Известно, что на сегодняшний день одна из двух несущих опор уже просела “более... чем на метр”.Основное дорожное покрытие «съехало» вниз. И, как отмечают местные жители, может рухнуть в реку.Машины скорой помощи, МЧС, полиции не рискуют ездить по этому мосту. Его конструкция просто не выдержит.Как сообщает пресс-центр Народного Фронта, подготовлен проект планировки территории для проектирования нового моста. На заседании Совета народных депутатов документ будет утверждён.“После этого мы начнём работу – подготовительную для того, чтобы разрабатывать проектно-сметную документацию...” – пояснил Роман Сильва, заместитель главы администрации Киржачского района.Народный Фронт сообщает, что продолжит следить за ситуацией.Фото: Региональный исполком общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» во Владимирской области