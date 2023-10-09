Полная остановка газа грозит микрорайонам Коммунар и Пиганово, а конкретно – Центральным улицам. Отключение газоснабжения связано с производством работ, сообщили в пресс-службе мэрии

Полная остановка газа грозит микрорайонам Коммунар и Пиганово, а конкретно – Центральным улицам. Отключение газоснабжения связано с производством работ, сообщили в пресс-службе мэрии города. 11 октября с 9:00 до 16:00 остановка газа коснется следующих адресов: – мкр. Коммунар, ул. Центральная, д. 17А (к.2). 12 октября: – мкр. Коммунар, ул. Центральная, д. 17А (к.1), д. 17А