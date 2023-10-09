Авария произошла в минувшее воскресенье, 8 октября, около часа дня. На 335 км дороги Р-135 «Золотое кольцо» столкнулись две легковушки. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области

Авария произошла в минувшее воскресенье, 8 октября, около часа дня. На 335 км дороги Р-135 «Золотое кольцо» столкнулись две легковушки. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области Водитель автомобиля “Киа” 1998 г. р., двигаясь со стороны г. Гусь-Хрустальный в направлении Владимира, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение