Завтрак очень важен для организма, о чем неоднократно напоминают врачи. Но многие люди отказываются от приема пищи утром из-за отсутствия аппетита, поэтому отдают предпочтение лишь чашке ..
Завтрак очень важен для организма, о чем неоднократно напоминают врачи. Но многие люди отказываются от приема пищи утром из-за отсутствия аппетита, поэтому отдают предпочтение лишь чашке кофе. Но этот напиток натощак пить вредно. Об этом рассказала диетолог Татьяна Жаровская, чьи слова приводит сайт .
По словам специалиста, кофе не дает питательных веществ, поэтому организму приходится работать, используя внутренние ресурсы. Если такие скудные завтраки становятся регулярными, то из-за истощения резервов, сбоя в процессе белкового и жирового обменов возникнет метаболический синдром. То есть это может привести к увеличению талии. Об этом пишут "".