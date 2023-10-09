В Центре Гиляровского Москвы состоялась презентация книги «Археология Суздальской земли», в которой изложена научная концепция формирования и развития поселений.

В Центре Гиляровского Москвы состоялась презентация книги «Археология Суздальской земли», в которой изложена научная концепция формирования и развития поселений. Об этом сообщили наши коллеги из .Авторами монографии стали члены объединенной археологической экспедиции Института археологии РАН и Государственного исторического музея. Книга вобрала в себя результаты 20-летней исследовательской работы, в том числе археоботанические и археозоологические данные.Как отмечают сами составители научного труда, учёные смогли дать объёмное представление о Суздальской земле как об одном из центров становления древнерусской культуры.