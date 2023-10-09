Полная остановка газа грозит владимирскому микрорайону Пиганово, а конкретно – Центральной улице. Отключение газоснабжения связано с производством работ, сообщили в пресс-службе мэрии

Полная остановка газа грозит владимирскому микрорайону Пиганово, а конкретно – Центральной улице. Отключение газоснабжения связано с производством работ, сообщили в пресс-службе мэрии города. 12 октября с 9:00 до 16:00 остановка газа коснется следующих домов: 1А, 2, 4, 5, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 18, 19, 19А, 21, 21А, 25. Обычно газ отключают на несколько часов,