В школьных музеях Владимирской области хранятся удивительные экспонаты. Поговорим о музейных...

В школьных музеях Владимирской области хранятся удивительные экспонаты.Поговорим о музейных ценностях, которые хранятся в школьных музеях. Порой там можно найти очень редкие экспонаты. Которые принесли сами местные жители. Сегодня школьные учителя устраивают для ребят путешествия в прошлое: мастер-классы, интерактивные экскурсии и даже небольшие спектакли. Отправляемся в гости в музеи Собинского района.Потрогайте, какая у нас блинница. Сколько сразу блинов-то получалось?-Три!-Три! Посмотрите, как можно было быстро печь,да?))Для современных четвероклассников здесь всё - в диковинку. Хотя многое из ставровского музея не так давно были частью домов их прабабушек и прадедушек.- Тяжелая женская работа была?-Даа!-Нужно было гладить много белья. И вот таким утюгом это было сделать тяжело.Крыночка молока до сих пор хранит его запах. Деревянные ложки, которыми вся семья ела из общей тарелки. И привычный нам сегодня продукт, который когда-то был роскошью..Варя Зубарева, ученица средней школы посёлка Ставрово:- Те, кто были богатые, могли есть сахар и класть его щипцами в чай и просто есть.В год каждый класс школы посещает здесь не менее семи экскурсий. Ребята все пробуют на практике - и половики раскатать, и белье погладить, и воду поносить.Андрей Язев, ученик средней школы посёлка Ставрово:- Когда ты шел с ведрами, с коромыслами, тебе было не так уж тяжело, потому что вес распределялся на всё тело. Мне понравилось, что женщины в то время трудились. Мыли вещи и гладили утюгом тяжелым.Первые экспонаты в ставровском школьном музее начали появляться еще в прошлом веке. Например, зеркало принадлежало одному из школьных учителей. А этот предмет мебели - особенно дорог сердцу руководителю музея Альбине Моисеевой.Альбина Моисеева, руководитель школьного музея поселка Ставрово:- Когда в нашей семье нужно было со шкафиком расстаться, с буфетом, который еще бабушке моей принадлежал, то первая мысль была - выбрасывать ни в коем случае нельзя, дай-ка я его пристрою в школьный музей.Вот и в музее центра дополнительного образования Собинского района экспонируется знаменитая швейная машинка Зингер - приданное родственницы Веры Соколовой, единственного здесь экскурсовода.- А на буфет Горку я лично обменяла свой двустворчатый шифоньер деревни Дуброво.Когда-то буфет со стеклянными дверцами и резными элементами был признаком зажиточности. Такие стояли в собинских казармах в 30-40 годы. Тогда прядильно-ткацкая фабрика "Коммунистический Авангард" процветала. И сегодня музей хранит подлинный ткацкий станок 1912 года, крючок которым ткачихи подбирали разорванные ниточки.. И даже грамоту трезвости - которая отучала рабочих от пьянства. Один из таких документов принадлежал дедушке местной жительницы.Вера Соколова, руководитель музея центра дополнительного образования Собинского района:- Человек, который страдал от пьянства, должен был в течение 6 месяцев ходить на молебны, замаливать свои грехи и отказываться от пьянства. Если такое происходило, то выдавался вот такой вот лист трезвости. Общество трезвости Собинского района носило имя святого благоверного князя Александра Невского.В Собинском центре дополнительного образования - несколько залов. И в год здесь бывают не менее трех тысяч человек со всего региона.Анастасия Сахарова:- Экспозиция "Крестьянская изба" довольно классическая, но есть и интересные экспонаты, например, вот эта хлебная лопата. С помощью нее хозяйки доставали хлеб из печи. Здесь производили масло. Ну и один из самых интересны экспонатов - бОтало. С помощью него охотники ловили рыбу. Ставили сети,звенели.. И рыба, испугавшись, сама шла в ловушку.А в куриловском музее главный - мужчина. Хозяйственный. Андрей Власов - учитель физкультуры и ОБЖ. Поэтому и за стеклом - вещи только практичные.Андрей Власов,учитель физкультуры и ОБЖ средней школы посёлка Курилово:- Комета - переносной катушечный магнитофон. Если поставить 6-8 батареек крупных, он будет играть часа полтора-два. Здесь и коллекция фотоаппаратов, и граммофоны, и фильмоскопы, и телевизоры. Кстати, всё , кроме фотоаппаратов - бывшее имущество школы. Комплектовали 40 лет назад, всё это было современное , сейчас - музей.- То есть на тот момент по современным меркам школа была оборудована довольно неплохо?- По современным меркам, да, это начало 70 годов."Как человек победил ночь"? Экскурсию о том, как появилось современное освещение , проводят в Толпуховской средней школе.Ирина Синягина, учитель истории средней школы д.Толпухово:- В полной темноте мы сюда заходим, они садятся, и я им здесь показываю - вот так горит лучина. А так горит лампа керосиновая. И ребятам очень нравится, они с таким воодушевлением , такая романтика.Целый цикл музейных уроков разработала учитель истории Ирина Синягина. Зачастую квесты проводят для малышей старшеклассники. Для Мирославы МАсик - это и небольшой актерский опыт.- Мне больше всего нравится роль дамы, потому что тут красивое платье.А для младших ребят - это возможность стать зрителями ушедшей эпохи. Девочки и мальчики видят ее по-разному.Саша Гура, ученик средней школы д.Толпухово:- Мне понравились солдаты. Потому что автомат круче всех пистолетов.Влада Овсиенко, ученица средней школы д.Толпухово:- Мне больше всего понравился веер, он очень красивый и можно показывать жесты.Все эти вещицы собирали по деревням, по заброшенным домам краеведы. И приносили местные, которым они больше были не нужны.- Нашли в заброшенном доме эту люльку. Волокли ее несколько километров, это тоже такой своеобразный подвиг. Самая главная идея, которую мы стараемся здесь донести - что быт наших предков был пронизан тяжелым трудом.Погремушка - из лозы, внутри - горошек, кукла из ниток, половики, рубашки - всё руками мастериц. Нашим предкам некогда было скучать. Каждую минуту они проводили с пользой. И нам есть, чему у них поучиться.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.