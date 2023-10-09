В школьных музеях Владимирской области хранятся удивительные экспонаты.
Поговорим о музейных...
В школьных музеях Владимирской области хранятся удивительные экспонаты.
Поговорим о музейных ценностях, которые хранятся в школьных музеях. Порой там можно найти очень редкие экспонаты. Которые принесли сами местные жители. Сегодня школьные учителя устраивают для ребят путешествия в прошлое: мастер-классы, интерактивные экскурсии и даже небольшие спектакли. Отправляемся в гости в музеи Собинского района.
Потрогайте, какая у нас блинница. Сколько сразу блинов-то получалось?-Три!-Три! Посмотрите, как можно было быстро печь,да?))
Для современных четвероклассников здесь всё - в диковинку. Хотя многое из ставровского музея не так давно были частью домов их прабабушек и прадедушек.
- Тяжелая женская работа была?
-Даа!
-Нужно было гладить много белья. И вот таким утюгом это было сделать тяжело.
Крыночка молока до сих пор хранит его запах. Деревянные ложки, которыми вся семья ела из общей тарелки. И привычный нам сегодня продукт, который когда-то был роскошью..
Варя Зубарева, ученица средней школы посёлка Ставрово:
- Те, кто были богатые, могли есть сахар и класть его щипцами в чай и просто есть.
В год каждый класс школы посещает здесь не менее семи экскурсий. Ребята все пробуют на практике - и половики раскатать, и белье погладить, и воду поносить.
Андрей Язев, ученик средней школы посёлка Ставрово:
- Когда ты шел с ведрами, с коромыслами, тебе было не так уж тяжело, потому что вес распределялся на всё тело. Мне понравилось, что женщины в то время трудились. Мыли вещи и гладили утюгом тяжелым.
Первые экспонаты в ставровском школьном музее начали появляться еще в прошлом веке. Например, зеркало принадлежало одному из школьных учителей. А этот предмет мебели - особенно дорог сердцу руководителю музея Альбине Моисеевой.
Альбина Моисеева, руководитель школьного музея поселка Ставрово:
- Когда в нашей семье нужно было со шкафиком расстаться, с буфетом, который еще бабушке моей принадлежал, то первая мысль была - выбрасывать ни в коем случае нельзя, дай-ка я его пристрою в школьный музей.
Вот и в музее центра дополнительного образования Собинского района экспонируется знаменитая швейная машинка Зингер - приданное родственницы Веры Соколовой, единственного здесь экскурсовода.
- А на буфет Горку я лично обменяла свой двустворчатый шифоньер деревни Дуброво.
Когда-то буфет со стеклянными дверцами и резными элементами был признаком зажиточности. Такие стояли в собинских казармах в 30-40 годы. Тогда прядильно-ткацкая фабрика "Коммунистический Авангард" процветала. И сегодня музей хранит подлинный ткацкий станок 1912 года, крючок которым ткачихи подбирали разорванные ниточки.. И даже грамоту трезвости - которая отучала рабочих от пьянства. Один из таких документов принадлежал дедушке местной жительницы.
Вера Соколова, руководитель музея центра дополнительного образования Собинского района:
- Человек, который страдал от пьянства, должен был в течение 6 месяцев ходить на молебны, замаливать свои грехи и отказываться от пьянства. Если такое происходило, то выдавался вот такой вот лист трезвости. Общество трезвости Собинского района носило имя святого благоверного князя Александра Невского.
В Собинском центре дополнительного образования - несколько залов. И в год здесь бывают не менее трех тысяч человек со всего региона.
Анастасия Сахарова:
- Экспозиция "Крестьянская изба" довольно классическая, но есть и интересные экспонаты, например, вот эта хлебная лопата. С помощью нее хозяйки доставали хлеб из печи. Здесь производили масло. Ну и один из самых интересны экспонатов - бОтало. С помощью него охотники ловили рыбу. Ставили сети,звенели.. И рыба, испугавшись, сама шла в ловушку.
А в куриловском музее главный - мужчина. Хозяйственный. Андрей Власов - учитель физкультуры и ОБЖ. Поэтому и за стеклом - вещи только практичные.
Андрей Власов,учитель физкультуры и ОБЖ средней школы посёлка Курилово:
- Комета - переносной катушечный магнитофон. Если поставить 6-8 батареек крупных, он будет играть часа полтора-два. Здесь и коллекция фотоаппаратов, и граммофоны, и фильмоскопы, и телевизоры. Кстати, всё , кроме фотоаппаратов - бывшее имущество школы. Комплектовали 40 лет назад, всё это было современное , сейчас - музей.
- То есть на тот момент по современным меркам школа была оборудована довольно неплохо?
- По современным меркам, да, это начало 70 годов.
"Как человек победил ночь"? Экскурсию о том, как появилось современное освещение , проводят в Толпуховской средней школе.
Ирина Синягина, учитель истории средней школы д.Толпухово:
- В полной темноте мы сюда заходим, они садятся, и я им здесь показываю - вот так горит лучина. А так горит лампа керосиновая. И ребятам очень нравится, они с таким воодушевлением , такая романтика.
Целый цикл музейных уроков разработала учитель истории Ирина Синягина. Зачастую квесты проводят для малышей старшеклассники. Для Мирославы МАсик - это и небольшой актерский опыт.
- Мне больше всего нравится роль дамы, потому что тут красивое платье.
А для младших ребят - это возможность стать зрителями ушедшей эпохи. Девочки и мальчики видят ее по-разному.
Саша Гура, ученик средней школы д.Толпухово:
- Мне понравились солдаты. Потому что автомат круче всех пистолетов.
Влада Овсиенко, ученица средней школы д.Толпухово:
- Мне больше всего понравился веер, он очень красивый и можно показывать жесты.
Все эти вещицы собирали по деревням, по заброшенным домам краеведы. И приносили местные, которым они больше были не нужны.
- Нашли в заброшенном доме эту люльку. Волокли ее несколько километров, это тоже такой своеобразный подвиг. Самая главная идея, которую мы стараемся здесь донести - что быт наших предков был пронизан тяжелым трудом.
Погремушка - из лозы, внутри - горошек, кукла из ниток, половики, рубашки - всё руками мастериц. Нашим предкам некогда было скучать. Каждую минуту они проводили с пользой. И нам есть, чему у них поучиться.
Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.