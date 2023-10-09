Владимирцы голосуют за Богатырские игры. Голосуй за своих. В стране продолжается...

Владимирцы голосуют за "Богатырские игры".Голосуй за своих. В стране продолжается онлайн-голосование в рамках проекта Достижения. РФ. Нашу область представляет проект "Богатырские игры".Самобытный фестиваль способствует сохранению народных традиций и забав. В этом году в нем приняли участие более 300 спортсменов. Они соревновались в армрестлинге, гиревом спорте, в регби. Также прошли кулачные бои. Проголосовать за владимирский проект можно на сайте достижения.рф.