В прошедшие выходные Александр Авдеев посетил Иран в рамках рабочего визита. Целью поездки стало посещение предприятий, которые могут быть интересны для сотрудничества производителям

В прошедшие выходные Александр Авдеев посетил Иран в рамках рабочего визита. Целью поездки стало посещение предприятий, которые могут быть интересны для сотрудничества производителям Владимирской области, сообщил глава 33-его региона в своем телеграм-канале. Из поста телеграм-канала Александра Авдеева Ранее на экономическом форуме в России мы встречались с послом республики, проводили предварительные переговоры с потенциальным инвестором –