Частицу Животворящего креста Господня, частицу пояса Пресвятой Богородицы и мощи Великомученика Пантелеимона привезут в храм Архангела Михаила на Студеной горе во вторник, 10 октября. Об

Частицу Животворящего креста Господня, частицу пояса Пресвятой Богородицы и мощи Великомученика Пантелеимона привезут в храм Архангела Михаила на Студеной горе во вторник, 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирской епархии. Поклонится реликвиям может каждый желающий с 07:00 до 19:00. Святыни будут во Владимире до 29 октября. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Владимирская епархия