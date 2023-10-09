Большая учительская неделя во Владимирской области завершилась встречей будущих преподавателей с министром образования и молодежной политики региона Светланой Болтуновой.

Большая учительская неделя во Владимирской области завершилась встречей будущих преподавателей с министром образования и молодежной политики региона Светланой Болтуновой. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба .Чиновник рассказала студентам Педагогического института ВлГУ и Владимирского педагогического колледжа о возможностях, которые открываются перед ними благодаря нацпроекту «Образование». Молодым людям говорили о важности выбранной профессии и обязанностях наставника. «Совсем скоро вы станете выпускниками и вас уже с нетерпением ждут в школах и колледжах Владимирской области», - подчеркнула Светлана Болтунова.Также на встрече со студентами присутствовали руководители образовательных учреждений региона и педагоги, становившиеся лауреатами всероссийских конкурсов профмастерства.