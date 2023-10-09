Во Владимире прошла встреча с известным российским священнослужителем, проповедником и телеведущим...

Во Владимире прошла встреча с известным российским священнослужителем, проповедником и телеведущим - Андреем Ткачёвым.Андрей Ткачёв посетил службу в главном храме владимирской земли- Успенском кафедральном соборе. Затем для протоиерея провели экскурсию по Свято-Успенскому монастырю и Богородице-Рождественской обители. Священник встретился с семинаристами, студентами, учащимися православной гимназии и прихожанами. Вместе они обсудили тему специальной военной операции, строительства новых православных храмов и блогерства священников - сам Андрей Ткачёв ведёт несколько страниц в социальных сетях. На них он отвечает на вопросы о жизни, вере и православии. Но блог не должен заменять живое общение и участие в жизни людей, уверен протоиерей.Андрей Ткачёв, священнослужитель Русской православной церкви:Андрей Ткачёв, протоиерей:- Интернет-активность - это не главная задача священников. Никогда. У вашего покорного слуги в том числе. Это побочный продукт чего-то другого. Нужно пасторство. Ты должен любить паству, Бога любить, И спасать людей ради Бога именем Божьим. И нужно отдавать им себя. Вынимать сердце и отдавать его.(Видео Владимирская епархия)