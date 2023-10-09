Во Владимире состоялся автопробег, посвященный дню рождения Владимира Путина. В поддержку...

Во Владимире состоялся автопробег, посвященный дню рождения Владимира Путина.В поддержку Президента и его курса. Кого объединила эта акция? И каким было её спортивное продолжение? Об этом- Мария Платанюк.Белый. Синий. Красный. "Цвета" патриотического автопробега символичны. Колонна машин формируется в Спортивном переулке, рядом со знаменитой "кузницей победителей"- школой по спортивной гимнастике имени Толкачёва. Автопробег в честь дня рождения российского лидера организовал региональный штаб Народного Фронта. Руководитель владимирского исполкома Артём Старостин подчёркивает: пробег- символ сплочения Команды Путина вокруг национального лидера.Артём Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта во Владимирской области:- Форматы автопробегов, форматы спортивных мероприятий- это то, что поддерживает наш лидер. Наш лидер-спортсмен. С нашим Президентом мы обязательно победим и добьёмся успехов. "Мы-народ-победитель. Это у нас с генах". Так сказал Владимир Владимирович Путин. И мы обязательно поддержим его во всех его начинаниях.На каждой из машин- российский триколор. О силе единения и поддержке политики Президента говорит и член регионального штаба Народного Фронта Наталья Баранкова.Наталья Баранкова, член регионального штаба Народного Фронта:- Это ещё один повод объединиться нам в честь дня рождения нашего лидера. Я считаю, что нашей стране, нашему народу повезло, что у нас такой руководитель. Мне очень понравились последние его выступления на Валдае, очень понравились слова о том, что сейчас такое время, когда не место спеси, гордыне. Нужно объединяться.Автопробег поддержала федерация бокса Владимирской области. Несмотря на октябрьские "плюс три" холодным утром собралось множество спортсменов.Александр Мезенцев, участник автопробега, представитель Федерации бокса Владимирской области:- Мы гордимся тем, что у нас есть такой лидер. Наша страна идёт на первом месте в мировой политике, на мировой арене. Видно, что у нас строятся дороги. Мы это видим по своей Владимирской области. Как быстро теперь доезжать до Москвы. Страна развивается. Да, есть моменты, связанные со спецоперацией. Но мы поддерживаем.Иван и Семён - самые юные и... стойкие участники пробега. Поздравить Президента- большая ответственность.Семён Шишков, участник автопробега:- Поздравляем Вас с днём рождения, желаем Вам счастья и здоровья.Иван Викторов, участник автопробега:- Я горжусь тем, что у нас такой Президент и я живу в РоссииВ сопровождении ГИБДД автомобили с российскими стягами и символикой Команды Путина проехали по Большой Московской. Никаких сигналов- изначальная договоренность. Но машины встречного потока активно приветствовали колонну.Финишировал Президентский автопробег на Соборной площади. Но остановка не стала конечной. Продолжение праздничного дня- открытие турнира юных боксёров в Фрунзенском районе. После перерыва здесь возродили первенство по боксу.- Вот умница, больше ударов, Дима.На ринг в этот день вышли полсотни юных боксёров. Невероятную силу воли продемонстрировал и десятилетний Дима Лукьянов. Триумфатор самого первого поединка.Дмитрий Лукьянов, один из победителей первенства по боксу Фрунзенского района:- Характер он развивает. Качества? Самооборону. * Сегодня день рождения нашего Президента и эту победу я хочу посвятить ему.В день первенства участники акции вспоминали ещё одну цитату Владимира Путина. "Спорт- это не игра, а залог здоровья нации".Мария Платанюк, Андрей Беляков "Вести-Владимир"