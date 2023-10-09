Во Владимире зафиксированы многочисленные нарушения при ремонте автомобильной дороги Выяснилось,...

Во Владимире зафиксированы многочисленные нарушения при ремонте автомобильной дорогиВыяснилось, что между Управлением ЖКХ администрации города Владимира и ООО «Воскресеночка» был заключен контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по Вокзальному спуску (от улицы Карла Маркса до Вокзальной), по улице Карла Маркса (от Коммунального спуска до Вокзального спуска) и по Коммунальному спуску (от улицы Большая Московская до улицы Карла Маркса).При этом в установленный срок – 1 августа 2023 года работы подрядчиком не завершены. И в связи с этим органом местного самоуправления контракт был расторгнут в одностороннем порядке.Кроме того, выполненные организацией работы не соответствовали требованиям.Уточняется, что были нарушены: прямолинейность установки бортового камня, отсутствовало закрепление его бетоном, высота камня не соответствовала требованиям ГОСТ.“При установке бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью не соблюдены требования законодательства в части устройства пандуса…” - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.По фактам нарушений прокуратурой Владимира возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (“бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом…”). В данный момент оно находится на рассмотрении.“Также по факту непринятия администрацией города своевременных мер к выбору иной подрядной организации, скорейшему завершению работ, устранению факторов, способствующих повышению уровня аварийности на рассматриваемом участке улично-дорожной сети, главе города внесено представление…” - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com