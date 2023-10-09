Во Владимирской области остановят разрушение пустующих храмов.
Сейчас, по оценкам экспертов, доля...
Во Владимирской области остановят разрушение пустующих храмов.
Сейчас, по оценкам экспертов, доля объектов культурного наследия, состояние которых можно считать удовлетворительным, – не более 50%. А ведь сейчас именно укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народов России стало одним из важных государственных приоритетов, национальным интересом.
На комитете по культуре Законодательного Собрания изучили основные приоритеты госпрограммы «Культурное наследие Владимирской области». Главная задача предстоящей работы – поэтапно приводить в порядок памятники истории и культуры, а затем передавать их новым хозяевам. Необходимо к 2030 году довести до 50% число объектов в нормативном состоянии, но в регионе 33 вполне реальны целевые показатели 60% и на три года раньше – к 2027 году.
Госпрограмма, поддержанная депутатами, даст возможность выделять на объекты культурного наследия по 18 млн руб. ежегодно. Это позволит «реанимировать» в среднем по три памятника в год. Речь идет не о полной реставрации, в только о консервации в нынешнем состоянии.
- Очевидно, что исключительно бюджетными деньгами тут не обойтись. Да это и не нужно. Многие памятники могут обрести новых заботливых хозяев. В частности, храмы способна взять под свое крыло Церковь, поясняет председатель профильного комитета Сергей Бирюков. - В госсобственности находится 313 объектов культурного наследия религиозного назначения. Из них 136 памятников в неудовлетворительном состоянии.
Для начала надо хотя бы обеспечить безопасность строений. В идеале – не просто законсервировать, «подвести под крышу», но дать им инвестиционное будущее. Особенно, если речь идет, например, об усадьбах. Они вполне могут стать коммерчески успешными туристическими объектами.
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