Во Владимирской области остановят разрушение пустующих храмов. Сейчас, по оценкам экспертов, доля...

Во Владимирской области остановят разрушение пустующих храмов.Сейчас, по оценкам экспертов, доля объектов культурного наследия, состояние которых можно считать удовлетворительным, – не более 50%. А ведь сейчас именно укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народов России стало одним из важных государственных приоритетов, национальным интересом.На комитете по культуре Законодательного Собрания изучили основные приоритеты госпрограммы «Культурное наследие Владимирской области». Главная задача предстоящей работы – поэтапно приводить в порядок памятники истории и культуры, а затем передавать их новым хозяевам. Необходимо к 2030 году довести до 50% число объектов в нормативном состоянии, но в регионе 33 вполне реальны целевые показатели 60% и на три года раньше – к 2027 году.Госпрограмма, поддержанная депутатами, даст возможность выделять на объекты культурного наследия по 18 млн руб. ежегодно. Это позволит «реанимировать» в среднем по три памятника в год. Речь идет не о полной реставрации, в только о консервации в нынешнем состоянии.- Очевидно, что исключительно бюджетными деньгами тут не обойтись. Да это и не нужно. Многие памятники могут обрести новых заботливых хозяев. В частности, храмы способна взять под свое крыло Церковь, поясняет председатель профильного комитета Сергей Бирюков. - В госсобственности находится 313 объектов культурного наследия религиозного назначения. Из них 136 памятников в неудовлетворительном состоянии.Для начала надо хотя бы обеспечить безопасность строений. В идеале – не просто законсервировать, «подвести под крышу», но дать им инвестиционное будущее. Особенно, если речь идет, например, об усадьбах. Они вполне могут стать коммерчески успешными туристическими объектами.Фото: https://www.pxfuel.com