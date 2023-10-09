Министерство туризма Владимирской области направит 4,5 млн рублей на создание первого в России музея детектива.
Министерство туризма Владимирской области направит 4,5 млн рублей на создание первого в России музея детектива. Об этом сообщило издание .
В настоящий момент над проектом нового уникального учреждения трудится владимирский коллекционер Татьяна Пикунова. Посетителей постараются убедить, что первое произведение детективного жанра было написано именно в нашей стране. Предполагается, что музейную экспозицию наполнят фонд Юлиана Семёнова и родственники писательницы Татьяны Поляковой.
Основная доля выделенных Министерством туризма средств уйдёт на оснащение культурного учреждения современным мультимедийным оборудованием. Сами же экскурсии будут проходить в квестовом формате. Открытие музея детектива намечено на осень 2024 года.