Министерство туризма Владимирской области направит 4,5 млн рублей на создание первого в России музея детектива.

Министерство туризма Владимирской области направит 4,5 млн рублей на создание первого в России музея детектива. Об этом сообщило издание .В настоящий момент над проектом нового уникального учреждения трудится владимирский коллекционер Татьяна Пикунова. Посетителей постараются убедить, что первое произведение детективного жанра было написано именно в нашей стране. Предполагается, что музейную экспозицию наполнят фонд Юлиана Семёнова и родственники писательницы Татьяны Поляковой.Основная доля выделенных Министерством туризма средств уйдёт на оснащение культурного учреждения современным мультимедийным оборудованием. Сами же экскурсии будут проходить в квестовом формате. Открытие музея детектива намечено на осень 2024 года.