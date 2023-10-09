Во Владимирской области стартует ежегодная Всероссийская акция по сбору макулатуры. В прошлом...

Во Владимирской области стартует ежегодная Всероссийская акция по сбору макулатуры.В прошлом году в ней приняли участие 2 миллиона человек. Они собрали более 65 тысяч тонн бумаги.Акция, которая называется "Бумбатл", начнется завтра. Сбор и переработка бумаги позволяет рационально использовать ресурсы планеты: уберечь леса от вырубки и уменьшить количество мусора. Бумагу можно коллективно собрать в детском саду, школе, вузе, в офисе. Ближайшую точку приема можно найти на специальной карте. Каждый участник акции получит подарок. Главное, не забудьте зарегистрироваться на сайте национальные проекты.рф.