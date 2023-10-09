Во Владимирской области в результате ДТП у деревни Арсамаки пострадали водители двух иномарок. 8...

Во Владимирской области в результате ДТП у деревни Арсамаки пострадали водители двух иномарок.8 октября на автотрассе “Гусь-Хрустальный-Владимир” около деревни Арсамаки произошло серьёзное ДТП.Очевидцы в паблике "Автолюбители Гусь-Хрустальный" поделились кадрами последствий столкновения.При ДТП пострадали 2 иномарке - "Киа" и "Шкода".У машин сильные повреждения. "Шкода" лежала в кювете. а у "Киа" из моторного отсека вылетел двигатель.Фото: Паша ГриценкоНа месте дежурили несколько машин Скорой помощи.По не уточнённым данным, сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего из поврежденного автомобиля.Подробности уточняются.Фото: https://vk.com/gus33auto