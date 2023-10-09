Во Владимирской области в результате ДТП у деревни Арсамаки пострадали водители двух иномарок.
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Во Владимирской области в результате ДТП у деревни Арсамаки пострадали водители двух иномарок.
8 октября на автотрассе “Гусь-Хрустальный-Владимир” около деревни Арсамаки произошло серьёзное ДТП.
Очевидцы в паблике "Автолюбители Гусь-Хрустальный" поделились кадрами последствий столкновения.
При ДТП пострадали 2 иномарке - "Киа" и "Шкода".
У машин сильные повреждения. "Шкода" лежала в кювете. а у "Киа" из моторного отсека вылетел двигатель.
Фото: Паша Гриценко
На месте дежурили несколько машин Скорой помощи.
По не уточнённым данным, сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего из поврежденного автомобиля.
Подробности уточняются.
Фото: https://vk.com/gus33auto