Волонтеры из владимирского приюта Дорога добра ищут надежную хозяйку для пушистой кошечки. И...

Волонтеры из владимирского приюта "Дорога добра" ищут надежную хозяйку для пушистой кошечки.И наша рубрика "Хочу домой!". О питомцах, которые живут в приютах.Телефон волонтёра: 8-904-656-67-12И сегодня наша героиня серо-белая пушистая котомалышка. Возраст котенка всего 1,5 месяца, но он уже обучен хорошим манерам. Игривая киска живет на временной передержке у владимирского волонтера.Информация по телефону и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.