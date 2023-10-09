Юрию Шевчуку необходимо дождаться конца реабилитации, после чего можно будет вернуться на сцену, отметила эксперт.

Юрию Шевчуку необходимо дождаться конца реабилитации, после чего можно будет вернуться на сцену, отметила эксперт.В понедельник, 9 октября, стало известно об ухудшении состояния лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука. Как сообщает "", еще в прошлом месяце музыкант перенес инфаркт миокарда. Сейчас артист проходит курс реабилитации, из-за чего концерты коллектива пришлось перенесли на начало 2024 года, пишет .Юрий Шевчук может восстановиться в течение трех-четырех месяцев, полагает врач-кардиолог Юлия Кубай. Процесс будет быстрым лишь в том случае, если помощь лидеру "ДДТ" была оказана своевременно, а сердечная мышца была несильно повреждена, отметила специалист.В беседе с интернет-изданием "" Кубай рассказала об осложнениях, которых стоит опасаться Юрию Шевчуку даже при соблюдении всех рекомендаций врачей. Мол, не исключены повторный инфаркт, гипертонический кризис и другие проблемы с сердцем.Кардиолог предупредила Юрия Шевчука и об общей слабости, которая может возникнуть во время реабилитации. Поэтому стоит быть предельно осторожным и не подвергать себя нагрузкам.Ранее стало известно, что реабилитация лидера группы "ДДТ" продлится до конца 2023 года. Подробнее о госпитализации Юрия Шевчука "Дни.ру".