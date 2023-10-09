На презентации клипа на песню Позови поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что у нее не было интима несколько лет.
На презентации клипа на песню "Позови" поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что у нее не было интима несколько лет.
В начале 2021 года Ольга Бузова со скандалом рассталась с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава. После этого телезвезда не ввязывалась в новые романтические отношения, а всецело посвятила себя работе. Но чем дольше одиночестве телезвезды, тем больше и громче она говорит о нехватке любви.
Но в мужчинах живущая без секса Ольга Бузова, кажется, почти разочаровалась. По словам поп-дивы, зачастую представители сильного пола начинают с ней конкурировать, чему звезда не находит объяснения. Они пытаются "срезать крылья" телеведущей, а ей хочется просто любить.
Поэтому Ольга Бузова с тоской предается воспоминаниям о первом романе. В недавней беседе с журналистами знаменитость рассказала о бывшем парне, с которым ей приходилось жить на одну стипендию. Но ни бедность, ни богатство не повлияли на личную жизнь телезвезды. Ее слова приводит .
Сегодня предметом воздыхания для Ольги Бузовой является актер Стас Бондаренко, который сняла в двух последних клипах поющей телеведущей. Но артист женат. Поэтому 37-летняя знаменитость продолжает ждать того самого, с кем сможет прожить долго и счастливо.