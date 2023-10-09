Главная сваха страны взорвалась на родственницу Никиты Михалкова. Лариса Гузеева не стеснялась в выражениях.

Главная сваха странывзорвалась на родственницу Никиты Михалкова. Лариса Гузеева не стеснялась ввыражениях.На Первом канале вовсю гремитновое музыкальное шоу. Суть программы "Перепой звезду" состоит в том, чтоучастники, доселе незнакомые с реалиями отечественного шоу-бизнеса, выходят насцену со звездами российской эстрады. Но не сразу! Сначала они должны выбратьхит и полностью выложиться, убедив композитора в своей искренности. Автор же песни выходит на второмкуплете, либо подчеркивая достоинства исполнения, либо указывая на егонедостатки. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева, видимо, приняла одно из выступлений слишком близко к сердцу.Одним из гвоздей программыстало выступление Павла Кубасова — мужчина очень успешен в качествебизнесмена и решил проявить себя в творчестве. С ним соревновалась заслуженная артистка России ТатьянаБуланова. Вокал Павла был поистине пронзителен, но профессионал в лицемноголетней любимицы российской публики расставил все точки над "и". ЛарисаГузеева, занимающая почетное место на скамье жюри, не смогла сдержаться.Звезда Первого каналаподчеркнула, что является ярой поклонницей вокала Татьяны Булановой. По еесловам, с самого момента, когда она услышала ее пение, актриса стала в плену ярких образов, порожденных исполнением Тани. Гузеева отметила, что не можетсдержать фантазий, когда слышит пение Булановой, ибо оно подстрекает ее квлюбленности и рождению детей.Лариса Гузеева действительноне сдерживает себя в ходе работы судьей. Например, когда Надежда Михалковапопыталась поставить под сомнение качество вокала Татьяны Булановой, главнаясваха страны пообещала сломать ей руку — да, пусть в шутку, но мы-то знаем, чтов каждой шутке есть доля правды.Тем более, что Лариса Гузеева,видимо, забывшись, действительно схватилась за руку Надежды — дочь Михалкова, к счастью, быстро отодвинула конечность со словами "Давление здесь мнеоказывают". Так угрозы ведущей "Давай поженимся!" услышала вся страна.