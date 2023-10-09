С 2 по 8 октября 2023 года во Владимирской области зафиксировано 33 ДТП с пострадавшими.

С 2 по 8 октября 2023 года во Владимирской области зафиксировано 33 ДТП с пострадавшими. В результате аварий скончались 4 человека, а 37 жителей получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба .В ведомстве отмечают, что в авариях ранения получили 3 ребёнка.Кроме того, за текущий период правоохранители зарегистрировали 327 ДТП с материальным ущербом и поймали 105 граждан, севших за руль в нетрезвом виде. Пьяные водители попали в две аварии.