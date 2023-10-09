Жители Владимирской области стали брать меньше микрокредитов. Об этом информирует пресс-служба...

Жители Владимирской области стали брать меньше микрокредитов.Об этом информирует пресс-служба «Отделения Владимир Банка России».За 6 месяцев 2023 года микрофинансовыми организациями (МФО) в регионе было заключено 14 000 договоров микрозайма на сумму 480 млн рублей. Это на 4% меньше по количеству, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 9% меньше по сумме.В I полугодии 2023 года предприятия и индивидуальные предприниматели оформили более 100 займов на 329 млн рублей. Это на 17% меньше по объему, чем годом ранее.На заметку:В регионе микрозаймы бизнесу выдаются в основном за счет программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.Жители Владимирской области в I полугодии 2023 года заключили с МФО 13 960 договоров (на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года).При этом объем предоставленных владимирцам микрозаймов в отчетном периоде составил около 151 млн рублей и вырос на 7%.В пресс-службе «Отделения Владимир Банка России» уточняют, что большая часть микрозаймов оформлялась как «займы до зарплаты» — суммарно на 125 млн рублей.В среднем владимирцы брали в долг около 11 000 рублей.«Расширение потребительского спроса, вызванное ростом инфляционных ожиданий во втором квартале этого года, способствовало активизации потребительского кредитования, в том числе и в сегменте МФО», — отметил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.Фото: pxfuel.com