Жителю Коврова грозит до 7 лет лишения свободы за контрабанду сильнодействующих веществ для...

Жителю Коврова грозит до 7 лет лишения свободы за контрабанду сильнодействующих веществ для наращивания мышечной массы.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что ещё в первой декаде мая 2023 года мужчина с целью наращивания мышечной массы решил заказать анаболические препараты.«Зная, что свободной продажи нужных ему препаратов в России нет и оборот некоторых веществ на территории РФ запрещен, посредством сети «Интернет» на сайте Китайской Народной Республики он произвел заказ у неустановленного следствием лица … » - поясняют в региональной прокуратуре.Более того, при оформлении мужчина указал в качестве получателя почтового отправления анкетные данные своего знакомого, который не был осведомлен о происходящем.«Посылка» незаконно поступила на территорию Российской Федерации и была направлена в отделение Почты России.Сильнодействующие вещества были обнаружены и конфискованы у злоумышленника сотрудниками МО МВД России «Ковровский».Теперь виновному грозит до 7 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com