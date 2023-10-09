С российским актером Павлом Баршаком случился инцидент в Москве. Артиста увезли в больницу с переломом ребер и пробитой грудной клеткой. По информации , артист подрался с неким мужчиной, ..

С российским актером Павлом Баршаком случился инцидент в Москве. Артиста увезли в больницу с переломом ребер и пробитой грудной клеткой.По информации , артист подрался с неким мужчиной, которой через окно балкона проник в дом к его подруге. Баршак физически превзошел оппонента, поэтому последнему пришлось ретироваться через окно. После этого актер обратился за медицинской помощью. В данный момент он находится в хирургическом отделении. Стоит отметить, что Баршак обрел широкую известность благодаря фильмам "Елки 2" и "Елки последние".