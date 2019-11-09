Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 стала объектом для
насмешки. Известный блогер Лена Миро в пух и прах раскритиковала Викторию Боню.
Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" стала объектом для
насмешки. Известный блогер Лена Миро в пух и прах раскритиковала Викторию Боню.
Поводом послужило свежее интервью, в котором теледива
сказала, что у Ксении Собчак "аллергия на красивых женщин". Мол, именно из
зависти журналистка травит Викторию Боню.
По мнению Лены Миро, педалировать тему собственной красоты в
40 лет, именно столько телеведущей исполнится 27 ноября, – это убого. В зрелом
возрасте уповать на смазливую мордашку и хорошую фигуру – значит быть
неудачницей.
Обозревательница считает, что уходящей молодости должно
что-то прийти на смену, например профессиональные достижения. Их у , по словам блогера, нет.
29 Окт 2019 в 8:05 PDT
"Красивая женщина" – это не достижение в жизни. За пределами
рынка шкур это – не профессия. Это вообще ничего, кроме объективного указания
пола (женщина) и субъективной оценки экстерьера (красивая). Ну, ладно бы Мисс
Вселенная называла себя в интервью красивой женщиной, хоть и это – мелко и
пошло. Но Боня..." – высказалась Лена Миро в своем ЖЖ.
Напомним, наканунерассказала журналистам, что
Ксения Собчак организовала кампанию по ее очернению. Журналистка заказывала порочащие
телеведущую статьи в прессе. О кознях Ксении стало известно, когда хакеры
взломали ее WhatsApp и опубликовали все переписки.