Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 стала объектом для насмешки. Известный блогер Лена Миро в пух и прах раскритиковала Викторию Боню.

Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" стала объектом длянасмешки. Известный блогер Лена Миро в пух и прах раскритиковала Викторию Боню.Поводом послужило свежее интервью, в котором теледивасказала, что у Ксении Собчак "аллергия на красивых женщин". Мол, именно иззависти журналистка травит Викторию Боню.По мнению Лены Миро, педалировать тему собственной красоты в40 лет, именно столько телеведущей исполнится 27 ноября, – это убого. В зреломвозрасте уповать на смазливую мордашку и хорошую фигуру – значит бытьнеудачницей.Обозревательница считает, что уходящей молодости должночто-то прийти на смену, например профессиональные достижения. Их у , по словам блогера, нет.29 Окт 2019 в 8:05 PDT"Красивая женщина" – это не достижение в жизни. За пределамирынка шкур это – не профессия. Это вообще ничего, кроме объективного указанияпола (женщина) и субъективной оценки экстерьера (красивая). Ну, ладно бы МиссВселенная называла себя в интервью красивой женщиной, хоть и это – мелко ипошло. Но Боня..." – высказалась Лена Миро в своем ЖЖ.Напомним, наканунерассказала журналистам, чтоКсения Собчак организовала кампанию по ее очернению. Журналистка заказывала порочащиетелеведущую статьи в прессе. О кознях Ксении стало известно, когда хакерывзломали ее WhatsApp и опубликовали все переписки.