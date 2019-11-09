90-летний юбилей композитора Александры Пахмутовой страна отметит грандиозным концертом в Большом театре. Ее песни знает и может подхватить буквально каждый, они стали символом целой эпохи. И сегодня Александра Николаевна продолжает творить и радовать всех своих поклонников.

90-летний юбилей композитора Александры Пахмутовой страна отметит грандиозным концертом в Большом театре. Ее песни знает и может подхватить буквально каждый, они стали символом целой эпохи. И сегодня Александра Николаевна продолжает творить и радовать всех своих поклонников.Перед большим юбилейным концертом Большой театр работает в круглосуточном режиме: вечером тут дают "Травиату", а днем лучшие эстрадные, оперные и, конечно, балетные артисты страны репетируют вместе с именинницей Александрой Пахмутовой.Сама Александра Николаевна в эти дни тоже живет в графике 24/7. Ночами лично пишет партитуры для всего симфонического оркестра Большого театра. За дирижерским пультом маэстро Юрий Башмет.Специально для Льва Лещенко Александра Пахмутова написала 4 песни, а всего в репертуаре композитора более 400 композиций, и почти каждая становилась хитом на все времена. В трехчасовом концерте соберут лучшие из лучших."10 ноября будет все ярче и лучше. Я уверен, что все пройдет на ура", — обещает Лев Лещенко, народный артист РСФСР.Самый спортивный певец на нашей эстраде в юбилейный вечер композитора впервые споет большом гимн всех отечественных хоккеистов."Это так интересно, волнительно, поэтому я еще раз поздравлю Александру Николаевну с замечательной датой", — говорит Олег Газманов, народный артист России.Поздравляет Александру Николаевну с юбилеем и детский хор Большого театра. Юные артисты конкурса "Синяя птица" тоже примут участие в концерте, Пахмутова большой друг главного детского смотра талантов.- Я обожаю ее творчество, особенно песню "Хорошие девчата".Кстати, именно с конкурса молодых исполнителей, где Пахмутова была главой жюри в далеком 1981 году, началась музыкальная карьера юной Тамары Гвердцители. Сегодня она исполняет одну из самых красивых песен композитора "Нежность".Любимые миллионами россиян песни Пахмутовой в большом концерте исполнят те, кого выбрала сама автор. На сцену выйдут и Денис Мацуев, и Николай Басков, споют и совсем неожиданные гости. А всего за время концерта на главной сцене страны выступят более 1000 музыкантов.- Это волнительно? Или, когда 90 лет, уже ничего не страшно?- Я не знаю, мне еще не исполнилось 90 лет, поэтому не могу сказать.С лучших ракурсов увидеть историческое событие можно будет на телеканале "Россия 1". Прямая трансляция начнется 10 ноября в 17:00.