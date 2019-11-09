Народную артистку СССР композитора Александру Пахмутову поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Народную артистку СССР композитора Александру Пахмутову поздравил с юбилеем президент Владимир Путин. В поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля глава государства отметил и яркий талант Пахмутовой, и ее вклад в отечественную культуру, и всенародное признание и любовь.К поздравлениям присоединился и глава российского правительства Дмитрий Медведев. В своем поздравлении премьер особо отметил, что российскую музыку невозможно представить без творчества Пахмутовой и, цитируя строчки из ее песни "Надежда", назвал произведения композитора "компасом в жизни".Сегодня Пахмутова отмечает 90-летие. Родившись в Волгограде в 1929 году, Александра Николаевна за свою долгую жизнь написала более 400 песен. Причем первую композицию сочинила в возрасте трех лет, а в пять уже была автором фортепианной композиции "Петухи поют". Вернувшись из эвакуации в казахстанской Караганде, Пахмутова учится в музыкальной школе при московской консерватории. Затем окончила и консерваторию, и аспирантуру при ней.Талант Пахмутовой многогранен: в ее творческом багаже сюиты, кантаты, концерты и музыка к фильмам. Но особую любовь снискало ее песенное творчество. В соавторстве с мужем — поэтом Николаем Добронравовым Пахмутова написала немало шлягеров, популярных уже много лет: "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Надежда" и др.В мире Пахмутову знают и по прощальной песне Олимпиады-80 "До свидания, Москва!"